В торгово-развлекательном центре SkyMall на проспекте Романа Шухевича в Киеве мошенник ловким движением обманул кассирш на крупную сумму.
Инцидент произошел в субботу, 26 декабря, передает "Киев Оперативный".
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"26.12.2020 ТРЦ SkyMall, в магазин" Моро" зашел мужчина и назвался грузчиком из другого магазина. Ему якобы заплатили мелкими купюрами, и он попросил разменять 10 тысяч гривень более крупными. В результате чего искусно обманул на пять тысяч гривень, спрятав при пересчете деньги себе в рукав", - говорится в сообщении.
В сети просят узнать мошенника и сообщить в полицию.
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