Мужчина искусно обманул кассирши на пять тысяч гривень, спрятав при пересчете деньги себе в рукав.

В торгово-развлекательном центре SkyMall на проспекте Романа Шухевича в Киеве мошенник ловким движением обманул кассирш на крупную сумму.

Инцидент произошел в субботу, 26 декабря, передает "Киев Оперативный".

Читайте такжеМошенница обманула желающих отдохнуть за рубежом киевлян на 700 тысяч гривень

"26.12.2020 ТРЦ SkyMall, в магазин" Моро" зашел мужчина и назвался грузчиком из другого магазина. Ему якобы заплатили мелкими купюрами, и он попросил разменять 10 тысяч гривень более крупными. В результате чего искусно обманул на пять тысяч гривень, спрятав при пересчете деньги себе в рукав", - говорится в сообщении.

В сети просят узнать мошенника и сообщить в полицию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко