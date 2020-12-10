Злоумышленник устанавливал на банкомат скиммер и мини-камеру для записи PIN-кодов банковских карт.

Полиция Киева задержала иностранца, который незаконным способом снимал деньги с банковских счетов граждан.

Читайте такжеБили и душили: на Днепропетровщине злоумышленники под предлогом проверки счетчиков грабили пенсионеров (фото)Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева 54-летний иностранец устанавливал на банкомат скиммер и мини-камеру для записи ПИН-кодов банковских карт, а потом изготавливал их дубликаты и снимал деньги.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев в столичную полицию от нескольких граждан поступили заявления о том, что с их карточек исчезли деньги.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника полиция изъяла поддельные банковские карточки, специальные накладки на банкомат со скрытыми микрокамерами, устройства для записи информации на карты.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Автор: Надя Пришляк