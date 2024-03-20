Военнослужащий заявил, что не понимает агрессивного поведения прохожего, ведь даже не трогал его.

В соцсетях появилось видео, как на одной из улиц Житомира мужчина совершил нападение на работника ТЦК. Он несколько раз ударил военнослужащего и обругал его.

По словам пресс-секретаря Житомирского районного управления полиции Марины Витвицкой, после того, как 14 марта ролик обнародовали в Интернете, к ним с заявлением обратился пострадавший военный.

"Правоохранители установили личность причастного к событию - им оказался 33-летний горожанин", - цитирует слова Витвицкой "Суспильне".

Полиция квалифицировала инцидент как хулиганство. Проводится расследование.

Впоследствии Житомирский областной ТЦК и СП обнародовал видео с пострадавшим от нападения работником, который рассказывает о деталях конфликтной ситуации.

По словам военнослужащего, который имеет позывной "Бабай", его призвали на службу в начале 2023 года.

Сначала он служил в стрелковом батальоне во взводе разведки, а после учений его отправили на Купянское направление. Военный оказался в аэроразведке, поскольку хорошо управлял дронами.

Впоследствии он снова оказался на учениях, после которых начал служить в роте ударных БпЛА в 32-й отдельной механизированной бригаде.

Из-за того, что военный имел немало заболеваний и часто бывал в госпиталях, его признали ограниченно годным. "Бабая" перевели в Житомирскую область. Там он оказался в роте охраны, которая занимается оповещением граждан, чтобы те становились на воинский учет и проходили военно-врачебную комиссию.

По его словам, около 95% работников ТЦК - это те, кто вернулся с фронта с ранениями и контузиями.

Говоря об инциденте, который произошел с ним в Житомире, он отметил, что не понимает такого отношения. В этой ситуации он себя сдержал и не отреагировал.

"Я не знаю, что заставило этого человека так себя вести. Мы просто шли мимо и никого не трогали, мы даже там никого не останавливали. Мы шли мимо него, он начал к нам нецензурно выражаться, кричать. Я остановился возле него и попросил быть тише, на что человек отреагировал еще хуже, начал бросаться... Потом узнал, что он служил, правда, не знаю, где. Не могу понять, что заставило его так себя вести", - прокомментировал инцидент военный.

В Черновицкой области на работников ТЦК напали с топором

7 марта в Черновицкой области на КПП "Горлеча" мужчины с топорами напали на работников ТЦК и разбили окна в их автомобиле.

В частности, водитель автомобиля "ВАЗ-2121" совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК. В дальнейшем, выполнив маневр разворота, мужчина остановился и ударил обухом его в предплечье. Другой злоумышленник также нанес удар обухом топора в плечо военнослужащему. После чего нападавшие скрылись.

Впоследствии полиция разыскала и задержала злоумышленников. Ими оказались местные жители.

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