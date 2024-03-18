Там также утверждают, что военнообязанного не били, а травмировать он себя мог с целью симуляции.

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки опровергли версию об избиении задержанного 28-летнего харьковчанина Евгения Хабарова и заявили, что попытку самоубийства в помещении Хустского ТЦК он мог совершить под воздействием наркотических препаратов.

Как отметили в Закарпатском ОТЦК и СП, 13 марта Хабарова задержали при попытке незаконного пересечения госграницы и направили в Хустский РТЦК в Иршаве для уточнения военно-учетных данных.

По информации центра комплектования, во время проведения ВВК, он сообщил, что не доверяет этой военно-врачебной комиссии, и был переведен в РТЦК в Хуст.

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"В Хустском РТЦК гражданин Хабаров вел себя неадекватно. Между 03:0 и 03:30 14 марта он совершил попытку суицида в уборной роты охраны Хустского РТЦК. Дежурный роты заметил, что военнообязанный длительное время не выходит из уборной, зашел в туалет и заметил его на полу без сознания и следы крови рядом", - говорится в сообщении.

По данным Закарпатского ОТЦК, Хабарову была оказана неотложная домедицинская помощь. Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали его.

"На обоих предплечьях у него были незначительные царапины, которые могли свидетельствовать о попытке суицида", - пояснили в ОТЦК.

Там также не исключают, что попытку суицида военнообязанный мог совершить под действием наркотических веществ.

"Медики зафиксировали, что госпитализированный был в истерическом состоянии. Врачи также констатировали, что оно могло быть вызвано употреблением наркотических препаратов или веществ. Впоследствии в нижнем белье Хабарова была обнаружена пластина препарата "Гидазепам", который используют при невротических, психопатических астениях. В пластине отсутствовали 5 таблеток из 10", - рассказали в ОТЦК.

Кроме того, в центре заверили, что никакой физической силы к Хабарову сотрудники РТЦК не применяли.

"Царапины на его лице не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним, эти раны Хабаров мог причинить себе сам с целью симуляции", - озвучили свою версию событий в ОТЦК.

Попытка самоубийства мужчины в ТЦК на Закарпатье - детали

14 марта в Хусте на Закарпатье мужчина совершил попытку самоубийства в помещении местного ТЦК.

По словам девушки потерпевшего, он решился на это из-за жестоких пыток. Она рассказала, что мужчину похитили пограничники из гостиницы города Виноградов. После этого его повезли в пограничный пункт пропуска "Вилок" и обвинили в попытке незаконного пересечения границы. Впоследствии его, по версии женщины, доставили в ТЦК города Хуст, где избили.

"Человек был с документами после операции, у него забрали его лекарства. От безысходности и боли парня довели до попытки самоубийства, только после этого отвезли в больницу", - рассказала она.

В Закарпатском ОТЦК и СП подтвердили, что 13 марта пограничники задержали гражданина "при попытке незаконного пересечения границы". Также там признали, что мужчина был доставлен в РТЦК города Хуст "для уточнения военно-учетных данных". В ОТЦК также заявили, что задержанный совершил попытку самоубийства в уборной.

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