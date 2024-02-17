Среди них удастся найти разве 4-6 тысяч, тогда как Украина нуждается в десятках тысяч в месяц, считает он.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины, народный депутат Роман Костенко объяснил, почему призыв в армию бывших заключенных и тех, кто сейчас отбывает свой срок или имеет заочную судимость, - "не выход" для Украины.

По его словам, среди той категории людей, которая уже отбывает наказание, есть примерно 50 тысяч. Из этого количества мобилизовать Украина сможет максимум 4-6 тысяч, тогда как страна нуждается в десятках тысяч в месяц, ведь другие - это больные, женщины, люди, непригодные в армию по возрасту и тому подобное.

"Мы можем найти среди них где-то 4-6 тысяч человек при необходимости в месяц десятков тысяч. Решит ли этот мобилизационный вопрос хотя бы на месяц - точно нет", - сказал нардеп 24 Канала.

По его словам, безусловно, Украина должна в вопросе призыва избирательно подходить к мобилизации условно осужденных, людей, которые отбыли наказание, но не становятся на учет и т.д. Есть немало украинцев, которые просто дают взятки и таким образом получают судимость, чтобы не идти в армию, подчеркнул Костенко. "Поэтому к условно осужденным надо конкретно подходить и смотреть на тяжесть преступления", - считает он.

По его мнению, глобально такая мобилизация не решит общую потребность армии в большем количестве людей, в то же время конкретно в данном кейсе, нужно взвешенно подходить к каждому пункту.

Тысячи украинцев с судимостью хотят воевать за Украину

На днях министр юстиции Денис Малюська заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек из-за погашенной судимости не состоят на учете в ТЦК. В то же время среди осужденных есть тысячи людей, которые хотят присоединиться к армии.

По словам министра, еще в начале вторжения Украина помиловала более 300 осужденных, которые взяли в руки оружие и пошли защищать страну. Чиновник считает, что государство могло бы удачно реализовать механизм мобилизации осужденных. По его мнению, не обязательно давать этим людям автоматы, в армии можно копать траншеи или выполнять другую работу, в которой не задействовано оружие.

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