Он подчеркнул, что Путин уже обломал свои зубы об Украину.

В Венгрии не все хотят хороших отношений, но им надо помнить, что Украина может себя защитить.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос по поводу высказываний лидера ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцки, который заявил, что если Украина проиграет войну, то Будапешт заберет Закарпатье.

Пи этом он напомнил слова Сийярто о том, что правительство Венгрии выступает за территориальную целостность Украины.

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"Мы понимаем, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения, поэтому вчера прозвучали заявления на эту тему из Венгрии, какие-то угрозы. Но хочу сказать, что если Путин обломал свои зубы об Украину, то отдельные венгерские политики, которые высказывают подобные заявления, обломают их тем более. И еще раз в этой связи хочу поблагодарить Петра за высказывание четкой позиции правительства Венгрии о поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства", – подчеркнул Кулеба.

Скандальные заявления венгерских политиков

Лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцки заявил, что если РФ выиграет в войне, то Будапешт отберет у Украины Закарпатскую область.

Во время выступления на партийной конференции в Будапеште он отметил, что давление "международных финансистов" привело к войне в Украине, которая "разрушит Европу и отправит экономику континента на дно".

Венгерский политик заверил, что его партия выступает за прекращение войны в Украине и урегулирование ситуации путем переговоров.

Он добавил, что если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, то Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единая парламентская партия.

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