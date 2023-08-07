Мужчина не явился по повестке после того, как прошел медицинскую комиссию.

В Тернопольской области суд назначил наказание мужчине, который отказался мобилизоваться в армию из-за больных родителей. Детали дела опубликованы в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, в конце мая этого года военнообязанный мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. В тот же день ему была вручена повестка, которой мужчину проинформировали о необходимости прибыть в учебный центр в 17.00.

Однако мужчина предписание не выполнил и в учебный центр не прибыл. Во время судебного заседания он пояснил, что ухаживает за больными родителями, и никто кроме него этим заниматься не может.

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Суд учел "искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения" обвиняемым, наличие на его иждивении двух малолетних детей и "обстоятельства, смягчающие наказание". Учитывая это, мужчина получил минимальное наказание, предусмотренное за данный вид преступления - лишение свободы на 3 года. Но от отбывания наказания мужчину освободили, назначив ему испытательный срок в 1 год.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Украине продолжается мобилизация. По состоянию на август армии по-прежнему остро нужны специалисты, владеющие иностранными языками - для сотрудничества с инструкторами из других стран, а также нужны водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу, IT-специалисты. Повестку на фронт могут получить годные и ограниченно годные мужчины - от 18 до 60 лет с опытом военной службы, или от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Ветеран войны Денис Квебек, получивший серьезное ранение, считает, что через фронт так или иначе пройдет почти все мужское население Украины. По его мнению, 90% мужчин должны быть морально готовы, что им придется принять участие в боевых действиях.

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