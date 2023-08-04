Время от времени украинцам резонируют новости об уклоняющихся от мобилизации, которые не просто выехали за границу, а еще и бравируют этим. Однако каких-то конкретных способов, как можно было бы наказать таких уклонистов (на что есть запрос общества), не существует.

Для того, чтобы понять, какие есть санкции для таких лиц, нужно сначала разобрать, какая правовая база вообще существует в этом вопросе.

Выезд за пределы страны до или во время войны не является преступлением

Так, по постановлению Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487, все посольства и консульства Украины обязаны взять на себя учет военнообязанных. В частности, вовремя информировать граждан Украины, находящихся за границей, о том, что в государстве начался новый призыв и мобилизация, а также помогать в возвращении таких лиц в Украину.

В общем, в соответствии с требованиями Порядка организации и проведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, закон требует:

находиться на воинском учете в случае выбытия за пределы Украины на срок более трех месяцев - по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

лично в семидневный срок со дня прибытия в страну прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в посольство или консульство Украины для взятия на военный учет;

призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу на срок до трех месяцев, с воинского учета не снимаются, то есть становиться на учет не нужно.

Уклонистам, которые уже находятся за пределами Украины, крайне трудно устроиться в Европе и получить временную защиту

Однако четкого механизма в этой системе не существует. Сотрудники посольств и консульств не имеют, как такового, права вручать гражданам повестки. Также не имеют полномочий для содействия в возвращении военнообязанных, ведь принудительная депортация возможна исключительно в случае, когда есть соответствующее решение Международного суда. На практике, граждане Украины не подлежат экстрадиции, потому что выезд за пределы страны до, или во время войны не является преступлением.

Единственной проблемой, которая может стать на пути у лица, которое уже находится за пределами Украины незаконно, это то, что сейчас таким людям крайне трудно устроиться в Европе и получить временную защиту. Ведь для этого они должны иметь законные основания, которых они не получают при незаконном пересечении границы.

Что касается санкций, которые мужчины могут получить, вернувшись домой, то здесь есть несколько видов ответственности. В зависимости от каждого случая, их разделяют на две категории - уголовная и административная ответственность.

Уголовная ответственность:

Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Если целью пересечения границы было уклонение от службы, то это наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

За предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу можно получить штраф или лишение свободы.

За подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов грозит штраф, или же арест или ограничение свободы.

Административная ответственность:

Неявка в военкомат во время действия указа президента Украины "О проведении общей мобилизации" - может наказываться штрафом до 8500 гривен.

Попытка незаконного пересечения границы - наказывается штрафом в 3400-8500 гривен, или же административным арестом.

Фактически, сейчас международное право бессильно в этой проблематике. А методы наказания нарушителей, которые существуют в украинском законодательстве, можно реализовать, только когда лица находятся на территории Украины.

Станислав Полевой, адвокат ЮФ Gracers