Не все могут откупиться, предупреждает боец.

Украинский защитник, ветеран и доброволец Денис Квебек, получивший серьезное ранение на фронте и переживший ампутацию конечности, предупреждает мужское население Украины о неизбежном участии в войне.

В интервью проекту "Віддушівдушу" он выразил убеждение, что готовиться к участию в боевых действиях должно подавляющее большинство украинцев.

"По моему мнению, 90% мужского населения, которое есть в стране, должно быть готовым к тому, что они будут принимать прямое участие в войне. Они должны быть готовы. Сколько из них действительно попадет на фронт – вопрос времени и хода боевых действий. Но то, что весомая часть до сих пор не участвует... Она будет. Это факт. Потому что с той стороны постоянно идут наборы [для участия в боевых действиях], и непонятно, какой формат боевых действий будет через три месяца, через шесть месяц, через год. ... Я отдельно выделяю людей, которые творческие, что-то приносят для общества, несмотря на войну. Но остается весомая часть мужского населения, которая вообще ничего не делает, просто живет. Они ничего не приносят обществу. Эта категория должна быть совершенно сознательно готова к тому, что они рано или поздно будут принимать прямое участие в боях. Не все могут откупиться", – говорит Квебек.

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Боец также призывает не радоваться победе раньше времени, прогнозируя, что война еще далека от своего окончания.

"Многие люди сейчас говорят о победе, я не знаю, откуда они берут это. Во-первых – что такое победа. Во-вторых – какая она должна быть. ... У нас не спринт, у нас марафон, и мы еще не пробежали половину", – добавляет военный.

Мобилизация в Украине - это надо знать

В конце июля Верховная Рада приняла два закона, которые продлевают в стране режим военного положения и всеобщую мобилизацию на 90 дней – до середины ноября.

В этом месяце в Украине продолжат выдавать повестки трех видов: для уточнения данных, на прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизационное распоряжение.

Список мужчин, которые могут быть забронированы и получить отсрочку от мобилизации, был расширен.

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