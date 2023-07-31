Мобилизация в Украине продолжается - рассказываем, на кого сейчас запрос в армии и кому вручают повестки в первую очередь.

Общая мобилизация в Украине продлена до 15 ноября 2023 года - Верховная Рада поддержала президентские законопроекты №9532 и №9533 о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Это значит, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными для военной службы во время военного положения, продолжают вручать повестки. Кого мобилизуют в Украине в августе 2023 - в материале.

Кого могут мобилизовать в Украине в августе 2023

В украинской армии так же, как и раньше высок спрос на специалистов, владеющими иностранными языками - в частности, английским, немецким и французским. Люди со знанием языков нужны для сотрудничества с инструкторами из других стран, которые обучают украинских военных обращению с новыми видами вооружения. Поэтому во время мобилизации обращают внимание и призывают именно тех, кто на высоком уровне владеет иностранными языками. Также украинской армии всегда нужны водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу - инструкторы и стрелки, IT-специалисты. Но прежде всего повестки в августе 2023 будут получать военнообязанные мужчины с боевым опытом, а уже потом - люди с определенными специальностями.

Как и в июле 2023, в августе могут призвать тех, кого раньше сочли годными и ограниченно годными, независимо от того, служили ли они раньше.

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Мобилизовать могут:

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы;

снятых и исключенных с военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК (военно-врачебной комиссии), не совершавших тяжких преступлений.

Напомним, что ранее в Украине снизили возраст призыва в армию - с 27 лет до 25 лет.

Мобилизация в Украине 2023 - о чем еще нужно знать

Напомним, что есть еще несколько изменений в процессе мобилизации:

В августе 2023 будут выдавать 3 вида повесток (так как призыв на срочную службу во время военного положения не происходит): повестку для уточнения данных, повестку на прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизационное распоряжение.

Военнослужащие срочной службы могут добровольно стать мобилизованными. Перевод возможен при условии, что военнослужащий во время военного положения отслужил более 6 месяцев сверх установленного срока.

Украинское правительство расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы. Ранее мы рассказывали, кому из мужчин положена отсрочка от мобилизации и что делать, если ТЦК незаконно отказывает в отсрочке.

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