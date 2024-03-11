Судья назначил уклонисту год испытательного срока.

На Полтавщине 55-летний мужчина получил повестку, но отказался идти в армию.

Как сказано сказано в приговоре суда, 5 декабря 2023 года мужчине вручили боевую повестку, но он отказался идти в ряды ВСУ, аргументируя это нежеланием проходить военную службу.

По данному факту было открыто уголовное производство, а впоследствии материалы дела направили в суд. Во время судебного заседания гражданин объяснил, что ему более 55 лет. Он официально работает, имеет удовлетворительное состояние здоровья и плохое зрение. Мужчина ответил, что ему будет трудно проходить службу в Вооруженных силах Украины.

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Заслушав дело судья назначил уклонисту год испытательного срока. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Сколько украинцев готовы пойти на фронт

Ранее председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что сейчас в Украине готовы идти воевать около 2,5 млн мужчин. В частности, Онлайн было опрошено 400 мужчин, из них 48% сказали, что не готовы идти в армию, почти 35% - наоборот, готовы, а 17% респондентов затруднились ответить.

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин пояснил, что гражданину, который не прибыл по боевой повестке, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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