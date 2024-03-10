Мужчина утверждал, что взял повестку, поскольку военкомы якобы его запугали.

В Луцке водитель-дальнобойщик сам пришел в ТЦК, чтобы зарегистрироваться в городе, а после получения повестки уклонился от мобилизации.

Как пишут Волынские новости, об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда. 30-летний Александр В., который работает дальнобойщиком, в прошлом году 11 мая получил повестку о необходимости прибыть в указанный день для прохождения службы в ВСУ, однако в пункт сбора так и не появился.

Во время судебного заседания обвиняемый вину признал частично. По его словам, он пришел в военкомат, чтобы зарегистрировать в Луцке, потому что родители там приобрели квартиру.

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В военкомате ему сразу дали направление на прохождение ВВК. Он прошел ее за 10-15 минут в том же помещении. По словам мужчины, он сообщал работникам ТЦК, что стоит на воинском учете в Ривненской области, где был зарегистрирован ранее.

По мнению мужчины, повестку ему выдали незаконно, потому что он находится на учете в ТЦК в другой области. Именно поэтому, по словам обвиняемого, он не явился в пункт сбора. Также добавил, что заканчивал академию внутренних войск МВД Украины и имеет офицерское звание, и это должны были учесть в военкомате. А повестку, по словам мужчины, взял, потому что якобы военкомы его запугали.

Обвиняемый отметил, что намерений уклоняться от службы он не имел, поэтому просил суд строго его не наказывать. Впрочем, суд критически отнесся к словам обвиняемого, поскольку их полностью опровергли показания свидетелей.

В частности, работники военкомата заявили, что никаких сведений о том, что мужчина находится на учете в другом ТЦК он не предоставлял, как и информацию об офицерском звании. Кроме того, пребывание обвиняемого на учете в другом РТЦК не является препятствием для вручения повестки, поскольку в трехдневный срок ТЦК должен был быть уведомлен о том, что обвиняемый призван на военную службу. Александр В. признан виновным. Суд назначил ему три года лишения свободы.

Уклонение от мобилизации: какое наказание предусмотрено

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин объяснил, что гражданину, который не прибыл по боевой повестке, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

По его словам, если гражданин, который обновил свои военно-учетные данные, прошел ВВК, которая признала его годным к службе в военное время, но не явился по боевому распоряжению в пункт сбора, то это трактуется как уклонение от мобилизации, ведь этого человека уже ждали в учебном центре, на него рассчитывали.

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