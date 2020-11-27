Учебный процесс сорван, детей эвакуировали.

В Одессе полиция проверяет сообщения об угрозе взрыва в десяти школах.

Читайте такжеВ Одессе "минировали" суд, из здания эвакуировали более 300 человекКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области информация об угрозе взрыва сегодня утром поступила на электронный адрес полиции.

На объекты выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы Приморского, Хмельницкого и Портофранковского отдела и отделений полиции и спасатели. Детей эвакуируют.

Как уточнили в полиции, вчерашнее сообщение о заминировании нескольких учебных заведений города оказалось ложным.

По данным директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич, в четверг неизвестные сообщили о заминировании гимназии № 2,4, 6, и 8. При этом, еще одну школу "заминировали" дважды за текущую неделю, хоть она закрыта на карантин.

"Воспринимать каждое такое сообщение будем как настоящее. Школы отрабатывают навыки эвакуации", - отметила Буйневич.

По словам очевидцев, сегодня среди якобы заминированных школ - учебные заведения №60 и №118.

Минирование в Одессе

24 и 26 ноября из-за ложного сообщения о заминировании был сорван учебный процесс в ряде школ.

Ранее в Одессе неизвестные направили в госучреждение конверт со ртутью.

15 ноября в Одессе "заминировали" помещение теризбиркома.

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Автор: Лариса Козовая