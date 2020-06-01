"Был в возбужденном и нервном состоянии": в полиции рассказали подробности о "минере" моста Метро

Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия.

По состоянию на 17:30 понедельника,1 июня, "минер", который угрожал взорвать мост Метро, находится в районном управлении Национальной полиции Киева.

Об этом рассказал глава Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко, передает «Обозреватель». "Он был в возбужденном, нервном состоянии. Но зрительно я могу сказать, что это не алкогольное опьянение", – отметил глава полиции.

Читайте такжеВ пакете у "подрывника" на мосту Метро была земля с проводами – полиция

"К нему вызвали, кроме медицинской помощи, еще и бригаду психиатрической помощи. Конечно, с ним будут проведены все необходимые экспертизы, взяты биологические образцы, и тогда будет понятно, был ли он в состоянии наркотического или алкогольного опьянения".

По словам Крищенко, сейчас с мужчиной проводятся следственные действия. "В зависимости от его состояния, от его осознания того, что он сделал, следователем по согласованию с процессуальным руководителем будет принято решение о его содержании в следственном изоляторе или в каком-то другом месте", – сообщил представитель полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня днем красная линия киевского метро работала от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Движение через мост было приостановлено из-за мужчины, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожал взорвать мост. Позже его задержали. Мужчина имел при себе муляж взрывного устройства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram