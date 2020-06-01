"Подрывник" на мосту Метро в Киеве задержан (видео)
"Подрывник" на мосту Метро в Киеве задержан правоохранителями.
Читайте такжеВ сети появилось фото "подрывника", угрожающего взорвать мост Метро
Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Макс Назаров.
По его словам, во время задержания были слышны выстрелы.
Информацию о задержании также подтвердили в патрульной полиции Киева. "Мужчина, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - говорится в сообщении.
В соцсетях обнародовали видео задержания.
Как сообщал УНИАН, в Киеве мост Метро перекрыт из-за сообщения о минировании. По данным полиции, на линию "102" в 13:41 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост. В столице введена специальная полицейская операция.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram