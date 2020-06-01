"Подрывник" на мосту Метро в Киеве задержан (видео)

Во время задержания были слышны выстрелы.

"Подрывник" на мосту Метро в Киеве задержан правоохранителями.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Макс Назаров.

По его словам, во время задержания были слышны выстрелы.

Информацию о задержании также подтвердили в патрульной полиции Киева. "Мужчина, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - говорится в сообщении.

В соцсетях обнародовали видео задержания.

Как сообщал УНИАН, в Киеве мост Метро перекрыт из-за сообщения о минировании. По данным полиции, на линию "102" в 13:41 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост. В столице введена специальная полицейская операция.

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