Станции столичного метро "Крещатик» и "Майдан Незалежности", а также пересадочный узел между ними открыты для пассажиров после проверки на минирование.
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Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА. Взрывоопасных предметов на станциях не обнаружено.
Пока продолжается проверка на станциях «Театральная» (+ пересадочный узел на «Золотые ворота»); «Дворец спорта» (+ пересадочный узел на «Площадь Льва Толстого»); «Академгородок»; «Красный хутор» и «Героев Днепра».
Ранее стало известно, что семь станций метро Киева закрыты на вход и выход из-за сообщения о минировании.
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