У обоих детей диагностировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей, у девочки рана головы.

Состояние двух 13-летних детей, которых вчера в Харькове на пешеходном переходе сбил автомобиль Toyota, остается стабильным.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Отмечается, что дети проходят обследование в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова.

По словам заместителя главного врача медучреждения Андрея Соцкого, состояние пострадавших не изменилось – стабильное, средней тяжести. У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей, у девочки рана головы.

Читайте такжеВ Николаевской области оштрафовали мать школьника, который травил девочку в InstagramРанее в сети опубликовали видео, на котором водитель Toyota искал в одном из дворов Харькова "закладку" с наркотиками.

ДТП с детьми в Харькове

11 ноября в Харькове внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе. Автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре".

Пострадали два подростка 13 лет. По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа.

Оказалось, что водитель "мог быть под кайфом". Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что водитель внедорожника ранее привлекался к ответственности за незаконное производство и хранение наркотиков. Однако, дело до суда не дошло.

Автор: Светлана Макринская