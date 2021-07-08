Отчим девочки говорит, что просил парня остановиться и указал на юный возраст своей падчерицы.

СМИ узнали продолжение скандальной истории школьницы из-под Чернигова, которая в 12 лет забеременела от 17-летнего юноши.

Об этом говорится в сюжете Сегодня.

Сейчас пара занимается домашним хозяйством. Уже через три месяца они станут родителями. 17-летний будущий отец живет со семьей школьницы почти год.

За половой акт с несовершеннолетней, даже с ее согласия, парню грозит до 15 лет тюрьмы. Однако мать девушки против этого.

Читайте такжеВ Умани пьяная женщина подралась с копами из-за электросамоката (фото)"Я, конечно, упустила. Недосмотрела. Они любят друг друга. А Сергею инкриминируют насилие. Какое насилие может быть, если оно по согласию?",- возмущается мать девочки.

Сам Сергей не скрывает, что ребенок – его. Парень объясняет, что приехал на свидание к ней после звонка отчима школьницы, который, как оказалось, является еще и его крестным отцом: "Я приехал. Они пошли в дом протапливать, я прилег. Предложил ей отношения эти. Она отказалась, потом согласилась".

Отчим девочки говорит, что просил парня остановиться и указал на юный возраст своей падчерицы.

Сам Сергей добавляет, что о возрасте девушки не знал, считал, что ей – 14: "Я как взялся за голову. Думал, хана мне будет. Что будут уголовное дело открывать – я точно не знал".

"Я его не дам посадить", – заявила, в свою очередь, мать девочки.

Зато врачи предупреждают о рисках родов в таком возрасте. Поскольку в этом периоде организм девушки еще не сформирован, и возникают конкретные особенности, когда растущий организм недополучает питательные вещества.

Об истории 12-летней жительницы села Дроздовка впервые заговорили 6 июля. Тогда девушка утверждала, что на первом знакомстве дала согласие на половой акт 17-летнему гостю дома, но не смогла объяснить, почему.

Следователь открыл производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

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Автор: Иван Бойко