Мать девочки Людмила рассказала, что знала об этих отношениях.

В селе Дроздовка, что на Черниговщине, семиклассница ждет ребенка от 17-летнего парня.

Историю юной роженицы рассказывает Суспільне.

"Я сидела в доме, вышла на улицу на лавочку в интернет зайти, когда заходит он во двор. Я сначала застеснялась, покраснела, как свекла была красная. Я сначала отказалась, а потом согласилась. Не знаю почему», - вспоминает 12-летняя Наталья, как увидела впервые своего парня".

"Ее родители пошли другой дом протапливать. Остались мы в одном доме. Дед с бабкой в одной комнате спали, мы – в другой, но на разных кроватях. Как-то это случилось, что я прилег к ней... Я мечтал стать отцом в 20 лет, а получилось – в 18», – прокомментировал Сергей.

Мать девочки Людмила рассказала, что знала об этих отношениях. В школе, когда Наталье в который раз стало плохо, ей посоветовали обратиться к врачу. УЗИ показало 10,5 недель беременности. Семья решила переехать в другое село – в Дроздовку. Наталья встала на учет к гинекологу. К Сергею приехала полиция, рассказывает пресс-секретарь Нацполиции области Наталья Слабеняк.

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Следователь открыл производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Воспитывать ребенка Наталья планирует вместе с Сергеем. Хотят жениться и купить дом и жить отдельно от родителей.

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Автор: Денис Прядко