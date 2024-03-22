Два человека погибли в Хмельницкой области, трое - в Запорожской.

В результате сегодняшнего массированного обстрела Украины войсками РФ погибли пять человек, 26 ранены. Об этом сообщает Национальная полиция.

"Сегодня с ночи и до утра российские террористы нанесли удары по Украине ракетами и БПЛА. По состоянию на 15:00, в Хмельницкой области погибли два человека, еще восемь травмированы, одну женщину удалось спасти из-под завалов", - говорится в сообщении.

Кроме того, трое мирных жителей, среди которых - ребенок, погибли и еще 15 пострадали в Запорожской области. Среди раненых - полицейский.

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Также, по данным Нацполиции, два человека получили ранения от российских обстрелов в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской.

"В результате атак армии захватчиков Харьков временно остался без света, частично отсутствует электроснабжение в Хмельницком. В Ивано-Франковской области в результате российских обстрелов без света временно осталась городская больница и сотни домов людей", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в результате атаки повреждено более 100 зданий, среди которых - объекты энергоинфраструктуры.

По информации председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья погибли 8-летняя девочка и 35-летний мужчина - дочь и отец.

"Оборвала утренняя вражеская атака и жизнь 62-летнего мужчины - водителя троллейбуса, который двигался по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было", - рассказал чиновник.

Он отметил, что, по обновленным данным, ранены 20 человек.

Массированная атака на Украину 22 марта - детали

Сегодня российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетической системе Украины. Зафиксированы попадания в Кривом Роге, Харькове, Запорожье, Кропивницком и Хмельницком, в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Одной из целей российских атак стала Днепровская ГЭС. Россия запустила по ней восемь ракет. Поражения очень значительные.

В Офисе генпрокурора заявили, что объект выведен из строя. Однако заверили, что опасности для граждан нет.

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