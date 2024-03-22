В ряде южных, центральных и западных областей объявлена воздушная тревога.

Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БпЛА "шахеды", позже движение беспилотников распространилось на ряд областей, там объявлена воздушная тревога. Как сообщают Воздушные силы, они летают и многих областях Украины.

"БпЛА в Тернопольской области курсом на Львовщину. БпЛА в Хмельницкой области по направлению на Тернопольщину, курс западный. БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный. БпЛА в Черкасской области в направлении Винницкой области, курс западный. БпЛА в Кировоградской области движутся западным курсом. БпЛА на Днепропетровщине движутся западным курсом. БпЛА на востоке Николаевщины движутся северо-западным курсом.БпЛА в Запорожской области в направлении Днепра. БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы. БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей приближается к Винницкой области", - сказано в сообщении.

Председатель Одесской ОГА сообщил об опасности.

Видео дня

"Одесса и Одесский район, не выходите, пожалуйста, из укрытий до отбоя! Это важно! Опасность продолжается", - написал он.

Российские атаки на Украину - угроза с моря

Российские захватчики впервые за долгое время вывели на боевое дежурство в Черное море подводные ракетоносители, способные нести ракеты "Калибр".

В официальном Telegram-канале Сил обороны юга Украины предупреждают, что из-за этого уровень ракетной опасности является очень высоким. Они призывают людей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и оперативно переходить в укрытие.

Вас также могут заинтересовать новости: