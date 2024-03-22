Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БпЛА "шахеды", позже движение беспилотников распространилось на ряд областей, там объявлена воздушная тревога. Как сообщают Воздушные силы, они летают и многих областях Украины.
"БпЛА в Тернопольской области курсом на Львовщину. БпЛА в Хмельницкой области по направлению на Тернопольщину, курс западный. БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный. БпЛА в Черкасской области в направлении Винницкой области, курс западный. БпЛА в Кировоградской области движутся западным курсом. БпЛА на Днепропетровщине движутся западным курсом. БпЛА на востоке Николаевщины движутся северо-западным курсом.БпЛА в Запорожской области в направлении Днепра. БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы. БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей приближается к Винницкой области", - сказано в сообщении.
Председатель Одесской ОГА сообщил об опасности.
"Одесса и Одесский район, не выходите, пожалуйста, из укрытий до отбоя! Это важно! Опасность продолжается", - написал он.
Российские атаки на Украину - угроза с моря
Российские захватчики впервые за долгое время вывели на боевое дежурство в Черное море подводные ракетоносители, способные нести ракеты "Калибр".
В официальном Telegram-канале Сил обороны юга Украины предупреждают, что из-за этого уровень ракетной опасности является очень высоким. Они призывают людей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и оперативно переходить в укрытие.