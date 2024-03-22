Зато в ЦПД отмечают, что плотина целая.

В ночь на 22 марта Россия ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС. Под удар попал пассажирский троллейбус, который перевозил рабочих станции.

Как сообщают советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а также журналист Денис Казанский, в момент атаки троллейбус перевозил работников. О вероятных жертвах и раненых информации пока нет.

В сети публикуют кадры последствий атаки. На фото видно, что троллейбус сгорел дотла.

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Зато в Центре противодействия дезинформации сообщили, что ДнепроГЭС - стоит. Больше информации официально будет позже.

"Центр уже фиксирует различные фейки об "уничтожении плотины", которые запускает враг, а также утверждение, что "Украина полностью останется без света". Вся эта информация не соответствует действительности", - пишет ЦПД.

Массированная ракетная атака на энергосистему

Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БпЛА "шахед", позже движение беспилотников распространилось на ряд областей. А уже под утро враг начал запускать ракеты. Сообщалось о громких взрывах в Харькове, Днепре, Сумах, Хмельницком и других городах.

В Харькове прозвучало более 15 взрывов, город остался без света. Кроме того, фиксируют проблемы с водой. О проблемах со светом сообщают жители Хмельницкой области и Днепра. Также есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области. В Запорожье разрушено несколько домов, есть раненые.

Запорожская атомная электростанция оказалась на грани блэкаута. Во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

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