В ходе обысков обнаружены и изъяты предполагаемые орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательное значение для уголовного производства.

В рамках расследования уголовного производства по масштабным пожарам, которые произошли на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года, следователи ГБР установили новые причины, которые могли привести к чрезвычайной ситуации на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи провели обыски в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и других структурных подразделениях ГСЧС региона. Также проведены допросы должностных лиц указанного Главного управления ГСЧС.

В ходе обысков обнаружены и изъяты предполагаемые орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательное значение для уголовного производства.

Следователи в Краматорске установили, что одной из главных причин масштабных пожаров было системное хищение топлива под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области.

"Почти в каждом структурном подразделении указанного управления за указания руководства были приобретены специальные технические средства – приборы для коррекции одометров автомобилей. Именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали", - объясняют в ГБР.

Таким образом, в управлении ГСЧС не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, специализированная техника для тушения пожаров во время возникновения массовых пожаров на территории области не смогла вовремя выехать на места пожара, что не дало возможности их оперативной локализации.

"Коррупционные действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов», - отмечают в ГБР.

Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Масштабные лесные пожары на Луганщине

30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. По состоянию на вторую половину дня 1 октября 116 пожаров ликвидировали или локализовали. По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств. 1 октября КПВВ "Станица Луганская" временно закрыли из-за опасности распространения огня. По данным ГСЧС, самая тяжелая ситуация сложилась от Станицы Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов. Спасателям удалось не допустить распространения огня на электроподстанцию и магистральный газопровод вблизи села Артема в Станично-Луганском районе Луганской области.

8 октября стало известно, что все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Тушение продолжалось в течение недели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко