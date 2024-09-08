Правоохранители уже открыли уголовное дело.

В ночь на 8 сентября неизвестные сожгли в Днепре автомобиль главы патронатной службы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Алины Карнауховой. Об этом hromadske сообщила пресс-офицер 93 ОМБр Ирина Рыбакова.

Сейчас Карнаухова сейчас находится в Днепре с командировкой - налаживает работу информационно-рекрутингового центра бригады, который, в частности, "призван помогать раненым воинам, семьям погибших и пропавших без вести".

Центр открыли 5 сентября, а уже ночью 8 сентября неизвестные подожгли автомобиль военнослужащей, который подразделение использовало для боевых задач в Донецкой области.

"Спальник Днепра. Глубокий тыл... Именно здесь, в тылу, где военные должны были бы чувствовать себя спокойно и иметь время на отдых от постоянного напряжения и опасности, мы получаем нож в спину", - сказала Карнаухова.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Максимальное наказание - до восьми лет за решеткой.

Рыбакова добавила, что это уже не первый случай поджога авто военнослужащих 93 ОМБр. Известно также о поджоге в Новомосковске Днепропетровской области.

Полиция открыла дело о поджоге, однако виновников до сих пор не нашли.

Поджоги авто военных в Украине

В Киеве недавно неизвестные подожгли медицинское эвакуационное авто 3-й Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

В Одессе поймали 6 местных жителей, которые по заказу спецслужб РФ сожгли 15 автомобилей ВСУ - члены банды работали курьерами популярного сервиса доставки еды. Все шесть фигурантов были "завязаны" на одного "куратора". Их задержание произошло вместе с полицией и СБУ.

По данным следствия, в одном из ТГ-каналов представитель страны-агрессора предложил подозреваемым подзаработать денег, на что те согласились. В частности, по заказу российского куратора они должны были поджигать военные автомобили в Одессе.

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