Он пояснил, что занимаются этим только нанятые за деньги РФ украинцы, которые иногда даже не задумываются, что они делают.

В последнее время в Украине становится все больше случаев поджогов авто военных - недавно в Одессе поймали местных жителей, причастных к поджогам пятнадцати авто ВСУ, а в Киеве неизвестные сожгли эвакуационное авто 3-й штурмовой бригады. Многие считают, что за этим стоит агрессия людей в сторону ТЦК, однако это не так.

"Если кто-то наивно думает, что надпись на военных авто "Не ТЦК" спасет - уверяю, это ошибочное суждение", - считает майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

Он отмечает, что даже среди военных почему-то нет полного понимания, какова истинная причина всех этих поджогов машин. Такие диверсии не связаны с негативным отношением к ТЦК и т.д., отмечает Жорин.

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По его словам, занимаются этим только нанятые за деньги РФ украинцы, которые иногда даже не задумываются, что они делают.

"Перестаньте лепить эти таблички. Рашка этого и добивается - чтобы выглядело, будто это наша внутренняя проблема, а не их диверсионная работа", - подчеркивает заместитель командира 3 ОШБр.

Поджог автомобилей в Украине

Как известно, в последнее время появлялось много новостей о поджогах машин военных в разных городах Украины. В июне полиция сообщила о задержании юношей, которые делали это по заданию российских специальных служб.

На днях стало известно, что в Одессе шесть человек, которые работали курьерами, сожгли 15 автомобилей Вооруженных сил Украины. Самому младшему из них 18 лет.

А в Киеве недавно неизвестные подожгли медицинское эвакуационное авто 3-й Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

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