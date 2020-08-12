В Киеве маршрутка на ходу потеряла два колеса, поврежден автомобиль: момент попал на видео

Авария произошла на Северном мосту, обошлось без пострадавших.

В Киеве произошел очередной инцидент с участием маршрутного такси - оно потеряло колеса прямо во время движения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы, публикуя видео в Youtube.

Читайте такжеПьяный водитель сбил клумбы на аллее Героев Небесной сотни и скрылся (фото)

Авария произошла около 11 часов утра во вторник. Копы установили, что у маршрутки сломалась задняя ось и вылетела вместе с колесами, в результате самопроизвольного движения колес произошло повреждение автомобиля Renault.

"К счастью, в этой дорожной аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом. На водителя маршрутного транспортного средства были составлены материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Киеве маршрутка влетела в МАФ из-за того, что ее водитель заснул за рулем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram