Туда, где ликвидировали беглого экс-нардепа, непросто попасть, выяснили журналисты.

Бывший украинский нардеп-предатель Илья Кива убит в Подмосковье на территории отеля "Величъ Country Club", и уже стали известны новые детали насчет преступления.

Территори отеля ограждена высоким зеленым "глухим" забором, в котором нет дырок, сообщил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на данные своего источника. "…За забор три пути: центральный вход и две калитки. Одна запасная - наиболее подходящая для прохода, другая для мусоровоза, малоудобная для того, чтобы попасть на территорию. По всему периметру, в том числе и над воротами, - камеры", - говорится на канале.

В сообщении отмечается, что лес, в который предатель ходил записывать видеоролики, находится за забором, и убийство произошло на огражденной территории, на котору не так и просто попасть.

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"…Охранники патрулируют территорию на велосипедах, на территории дежурят полицейские", - подчеркивается в сообщении.

Уничтожен бывший украинский депутат Кива - новости, которые стоит знать

Экс-нардеп, хитро сбежавший из Украине незадолго до полномасштабного вторжения россиян и приговоренный в нашей стране заочно к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества, уничтожен 6 декабря в деревне Супонево Московской области в парковой зоне отеля "Величъ Country Club".

Окровавленное тело Кивы лежало на снегу. Сообщалось, что на теле было несколько ран. Источник УНИАН в правоохранительных органах поделился, что уничтожение Кивы - это спецоперация Службы безопасности Украины. Собеседник добавил, что беглеца ликвидировали из стрелкового оружия.

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