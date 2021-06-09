Подозреваемой грозит до 12 лет тюрьмы

Несовершеннолетняя девушка в Одессе через окно ограбила пенсионерку, угрожая ножницами и лопатой. Подозреваемую уже задержали правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

К правоохранителям 8 июня около 11:00 обратился сын пострадавшей 79-лнетней женщины. По его словам, нападение произошло в то время, когда он находился на работе.

Полиция за час установили личность девушки. Нападавшей оказалась 17-летняя местная жительница из многодетной семьи. Девушку ранее уже попадалась на кражах.

Выяснилось, что задержанная влезла через окно в чужой дом, избил пожилую хозяйку и пригрозила лопатой и ножницами, чтобы пенсионерка не сопротивлялась. Девушка забрала компьютер и старый мобильный телефон, после чего убежала, закрыв избитую женщину в доме.

В ходе обысков у подозреваемой изъяли украденный телефон и ключи от дома пенсионерки, а компьютер она сдала в ломбард.

Следствие ведется по части 3 статьи 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Девушка находится в изоляторе временного содержания.

Ране под Киевом задержали троих мужчин, которых подозревают в совершении разбойного нападения и ограблении харьковчанки.

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Автор: Horbacheva Anastasia