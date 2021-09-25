Так подросток хотел отомстить своим школьным обидчикам.

15-летний житель оккупированного Крыма пошутил о массовом расстреле школы в российской Вологде.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Как пишут СМИ оккупированного Крыма, парень создал в соцсети группу под названием "Расстрел крымской школы", выставив случайное фото с изображением учебного заведения, и написал: "25.09.2021. Ждем".

Затем подросток переименовал аккаунт в "Расстрел Вологодской школы". На страницу парень начал сбрасывать профили школьников.

"Один из них у меня отбил девушку. Второй был у нее в "скрытых". Я спросил, кто он, не сказали, кто он. 20 сентября я все это вспомнил. Никакой цели кого-то расстреливать у меня не было. Потом я узнал, что этим начала интересоваться полиция. Я удалил все каналы, почистил компьютер", – пояснил парень.

Следователи Вологодской области открыли дело о приготовлении к убийству двух и более людей.

Отмечается, что экстремистские заявления в сети после инцидента с расстрелом в Пермском университете в России и на оккупированных Россией территориях участились.

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Автор: Виолетта Орлова