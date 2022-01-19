Адвокат обвиняемого просила применить в отношении его домашний арест.

Червонозаводский районный суд Харькова еще на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому. Он обвиняется в совершении смертельного ДТП, случившегося 26 октября 2021 года.

Об этом сообщается на странице в Facebook юридической компании "Миллер", сотрудники которой представляют интересы потерпевшей стороны.

"Обвиняемый в смертельном ДТП в Харькове останется в СИЗО. Суд продлил Харьковскому срок содержания под стражей до 19 марта без права на залог", - говорится в сообщении.

Во время заседания прокурор ходатайствовал о продлении Харьковскому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. Адвокат обвиняемого просила применить в отношении его домашний арест.

Перед принятием решения о мере пресечения адвокат Харьковского Инна Данилова заявила о ходатайстве касательно проведения заседания в закрытом режиме. Она мотивировала это тем, что ее подзащитный является несовершеннолетней собой, а также из-за поступления в ее адрес угроз в связи с участием в процессе.

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Кровавое ДТП с участием 16-летнего мажора Николая Харьковского