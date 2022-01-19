Червонозаводский районный суд Харькова еще на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому. Он обвиняется в совершении смертельного ДТП, случившегося 26 октября 2021 года.
Об этом сообщается на странице в Facebook юридической компании "Миллер", сотрудники которой представляют интересы потерпевшей стороны.
"Обвиняемый в смертельном ДТП в Харькове останется в СИЗО. Суд продлил Харьковскому срок содержания под стражей до 19 марта без права на залог", - говорится в сообщении.
Во время заседания прокурор ходатайствовал о продлении Харьковскому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. Адвокат обвиняемого просила применить в отношении его домашний арест.
Перед принятием решения о мере пресечения адвокат Харьковского Инна Данилова заявила о ходатайстве касательно проведения заседания в закрытом режиме. Она мотивировала это тем, что ее подзащитный является несовершеннолетней собой, а также из-за поступления в ее адрес угроз в связи с участием в процессе.
Читайте такжеХарьковский "мажор" нахамил семье погибшего в ДТП прямо в зале суда (видео)Однако суд отказал защитницы Харьковского в удовлетворении указанного ходатайства, удовлетворив его в части по обеспечению безопасности адвоката Даниловой – личной охраной и средствами оповещения об опасности.
Кровавое ДТП с участием 16-летнего мажора Николая Харьковского
- 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti-двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.
- Водителя Infiniti задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
- В ходе досудебного расследования было проведено несколько экспертиз, которые, в частности, подтверждают факт вменяемости Харьковского, а также то, что именно он находился за рулем Infiniti. Кроме того, установлена скорость движения этого авто на момент ДТП - 180 км/ч.
- Находясь в медицинском учреждении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.
- Досудебным расследованием установлено, что на момент ДТП автомобиль Infiniti находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и управляющая системы.
- Водителю Infiniti грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
- Также в прокуратуре отмечают, что сейчас проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 Уголовного кодекса).
- Кроме того, в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч. 1, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса).