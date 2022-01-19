Это произошло во время перерыва в судебном заседании.

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове Николай Харьковский по-хамски ответил родственникам погибшего мужчины. Сегодня суд избирает ему меру пресечения, СМИ заметили, как 16-летний "мажор" улыбается во время заседания.

Перепалка случилась во время перерыва, ее видео опубликовало "Суспільне".

В частности, дочь жертвы Анастасия Носова спросила Харьковского о причине улыбки на его лице. В ответ за него вступилась адвокат подозреваемого, попросив "не провоцировать". В это время фигурант сказал в сторону Носовой: "Бухим меньше ездить надо". Сделал он это так, чтобы женщина не услышала. После очередной ее ремарки Харьковский заявил: "Цирк Шапито".

Кровавое ДТП с участием 16-летнего мажора Николая Харьковского