Масштабный пожар вспыхнул вчера, 10 сентября, вечером на свалке в Кривом Роге, расположенном на улице Симбирцева в Сакганском районе города.
Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 20:38. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
Отмечается, что на момент прибытия спасателей площадь пожара достигла 850 кв. м. Около полуночи 11 сентября возгорание было локализировано, ликвидация пожара продолжается. Отмечается, что к борьбе с огнем привлечены три единицы пожарно-спасательной техники, а также бульдозеры для развертывания крупногабаритного мусора и самосвал.
С помощью техники, в частности, создавался земляной замок — огонь засыпали землей, чтобы остановить его распространение.
По предварительной информации, было четыре источника возгорания.
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