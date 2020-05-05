В Кривом Роге мужчина развешивал листовки с поздравлениями российских солдат

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция Кривого Рога задержала 66-летнего местного жителя, изъяв у него 20 открыток с поздравлениями российских солдат.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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4 мая в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Металлургического района неизвестный мужчина распространяет листовки с изображением «Георгиевской ленты».

Во время проверки данной информации правоохранители обнаружили на месте горожанина, который расклеивал на столбах листовки с запрещенной коммунистической символикой.

Установлено, что мужчина самостоятельно изготавливал указанные листовки дома.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНИАН, в селе Бецилово Раздельнянского района Одесской области местный житель вывесил на крыше своего дома советский флаг, полиция открыла уголовное производство.