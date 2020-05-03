На Одесщине местный житель вывесил советский флаг, полиция открыла дело

Свой поступок мужчина объяснил тем, что таким образом пытался отметить Международный день труда.

В селе Бецилово Раздельнянского района Одесской области местный житель вывесил на крыше своего дома советский флаг, полиция открыла уголовное производство.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в полицию поступило сообщение о том, что 52-летний житель села 1 мая на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что таким образом пытался отметить Международный день труда.

Полицейские изъяли флаг у правонарушителя. Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.