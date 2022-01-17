В Черновцах задержали хулигана / фото city.cv.ua
В Черновцах правоохранители задержали хулигана, который в воскресенье вечером выбил входную дверь в помещении Черновицкого городского совета.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.
По предварительным данным, во время патрулирования полицейские заметили, что неизвестный мужчина разбивает окна и входные двери в помещении горсовета.
Читайте такжеВ Черновцах ветер сорвал крышу кинотеатра (видео)
На место происшествия прибыли сотрудники полиции охраны, а также следственно-оперативная группа. Силовики задержали нарушителя.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, хулиган пришел в горсовет и с криками "Лжецы!" устроил дебош.