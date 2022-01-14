На месте работают спасатели, поскольку на тротуар падают обломки.

В Черновцах шквальный ветер сорвал крышу здания кинотеатра "Черновцы".

Об этом пишет местное издание АСС.

Директор кинотеатра Руслан Зварун рассказал, что пока невозможно назвать масштабы повреждения, поскольку ветер не утихает.

"Сейчас возле кинотеатра находятся полицейские и спасатели. Все вокруг кинотеатра оцеплено, потому что сверху падают обломки", - сообщил он журналистам.

Также Зварун рассказал, что ветер повредил крышу Дома офицеров, который находится в центре города.

Читайте такжеНа Сахалине намело сугробы в человеческий рост (видео)По данным областного центра по гидрометеорологии, в ближайшие часы на территории области и города ожидается усиление северо-западного ветра 25-27 м/с.

Ранее сообщалось, что через несколько дней в Украине вновь ожидается сильный ветер и снижение температуры.

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