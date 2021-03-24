Пассажиры разъярены действиями полиции и пошли в наступление.

На одной из остановок Киева образовалась большая очередь пассажиров, которым не удается сесть в маршрутки, поскольку водители транспорта просто не останавливаются из-за патруля полиции.

Об этом говорится на опубликованном видео в Telegram-канале Киев Оперативный.

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Копь утром следят за соблюдением правил перевозки граждан в соответствии с ограничениями "красной зоны", куда на днях вошла и столица. Сейчас допускается работа общественного транспорта лишь с 50% - наполненностью пассажирских мест. Нарушителей полиция штрафует.

Из-за чего некоторые водители решили вообще не останавливаться и спокойно проезжают установленный контрольный пункт на общественной остановке. В то же время жители киевской окраины выехать из района не могут, поэтому решили высказать претензии правоохранителям.

"Дело в том, что м*нтов сейчас будут просто п*здить... Просто никто не может выехать. Ни одна маршрутка не останавливается вообще. И происходит то, что происходит. Ну вот, последствия коронавируса", – заявила на видео одна из очевидиц.

Локдаун в Киеве: подробности

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Накануне Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах. В Киеве уже решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений.

Вчера журналисты показали, как в общественном транспорте столицы игнорируются карантинные ограничения.

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Автор: Яна Ставская