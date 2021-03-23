Перевозчиков-нарушителей будут лишать лицензии.

В Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о нахождении в салоне ограниченного числа пассажиров - не более, чем половина сидячих мест.

Об этом сообщил глава Господпотребслужбы столицы Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

Рубан подчеркнул, что возможный запрет на пассажирские перевозки в Киеве приведет к коллапсу для социально-критических объектов.

"У нас есть опыт прошлого года, когда общественный транспорт работал по спецпропускам, и это не дало эффекта. Что в целом касается работы города Киева в "красной" зоне, то сегодня первая рекомендация во всех документах - ограничить работу всех субъектов хозяйства, предприятий, организаций и учреждений. К сожалению, некоторые субъекты на сегодня не ограничили", - сказал он.

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По словам Рубана, готовятся рейды на маршрутки, которые нарушают ограничения по перевозкам. Сегодня, отметил он, есть контроль за троллейбусами и трамваями.

"Маршрутные такси находятся за пределами контроля, каждый день составляются многочисленные протоколы. Я думаю, что будут у нас рейды по маршруткам, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозки. Это исключительно прерогатива Укртрансбезопасности в Министерстве инфраструктуры. Сегодня мы получили предписание от КГГА по поводу контроля вместе с Патрульной полиции. С завтрашнего дня будем проверять и передавать информацию в Укртрансбезопасности для лишения лицензий", - сказал он.

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Город Киев и Одесская область, начиная с сегодняшнего дня, 23 марта, находятся в "красной" зоне карантина.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Накануне Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах. В Киеве уже решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений.

Сегодня журналисты показали, как в общественном транспорте столицы игнорируются карантинные ограничения.

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Автор: Юрий Годован