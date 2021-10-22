Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко опровергает информацию о наличии у нее и ее сестры Веры поддельного сертификата о вакцинации от COVID.
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Украина-24".
"Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", - сказала она.
Савченко также отметила, что считает постановления правительства по внедрению необходимости предоставления дополнительных документов, кроме паспортов, для прохождения границы, допуска на работу и т. п неконституционными.
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"Информация о состоянии здоровья защищена законом", - подчеркнула она.
В то же время, отвечая на вопрос, был ли все же у нее документ о прививках, Савченко подчеркнула, что "не существует такого документа в отношении вакцинации".
Также сегодня вечером сайт ТСН обнародовал видео инцидента с участием Савченко и ее сестры.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, Савченко и ее сестру "поймали" в аэропорту "Борисполь" с поддельными сертификатами вакцинации.
По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам, добавили правоохранители.