Экс-нардеп считает постановления правительства по внедрению необходимости предоставления дополнительных документов, кроме паспортов, для прохождения границы, допуска на работу и т. п неконституционными.

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко опровергает информацию о наличии у нее и ее сестры Веры поддельного сертификата о вакцинации от COVID.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Украина-24".

"Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", - сказала она.

Савченко также отметила, что считает постановления правительства по внедрению необходимости предоставления дополнительных документов, кроме паспортов, для прохождения границы, допуска на работу и т. п неконституционными.

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"Информация о состоянии здоровья защищена законом", - подчеркнула она.

В то же время, отвечая на вопрос, был ли все же у нее документ о прививках, Савченко подчеркнула, что "не существует такого документа в отношении вакцинации".

Также сегодня вечером сайт ТСН обнародовал видео инцидента с участием Савченко и ее сестры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, Савченко и ее сестру "поймали" в аэропорту "Борисполь" с поддельными сертификатами вакцинации.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам, добавили правоохранители.

Автор: Леся Лещенко