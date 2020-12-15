Брендовую одежду перевозил в микроавтобусе гражданин Украины.

Во Львовской области на границе с Польшей пресечена попытка перемещения брендовой одежды на 1,5 млн грн.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что автомобиль марки "Мерседес" под управлением гражданина Украины прибыл из Франции в международный автомобильный пункт пропуска "Шегини" во Львовской области.

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Во время проведения пограничниками комплекса мероприятий по оценке рисков и учитывая имеющуюся оперативную информацию была инициирована углубленная проверка.

В багажном отделении пограничники совместно с таможенниками обнаружили одежду, обувь, сумки и аксессуары и другие вещи производства известных мировых брендов, таких как "DIOR", "LouisVuitton", "Prada", "Hermes", "Chanel", "Dolce&Gabbana", "MaxMara", "Blenciaga" - всего более 70 наименований.

Товар изъяли, сумма его оценки может составить около 1,5 млн грн.

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Автор: Светлана Макринская