Во Львовской области на границе с Польшей пресечена попытка перемещения брендовой одежды на 1,5 млн грн.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Отмечается, что автомобиль марки "Мерседес" под управлением гражданина Украины прибыл из Франции в международный автомобильный пункт пропуска "Шегини" во Львовской области.
Читайте такжеКиевляне спрятали в своих трусах бриллианты и пытались обмануть таможенников "Борисполя" (фото)
Во время проведения пограничниками комплекса мероприятий по оценке рисков и учитывая имеющуюся оперативную информацию была инициирована углубленная проверка.
В багажном отделении пограничники совместно с таможенниками обнаружили одежду, обувь, сумки и аксессуары и другие вещи производства известных мировых брендов, таких как "DIOR", "LouisVuitton", "Prada", "Hermes", "Chanel", "Dolce&Gabbana", "MaxMara", "Blenciaga" - всего более 70 наименований.
Товар изъяли, сумма его оценки может составить около 1,5 млн грн.
Вас также могут заинтересовать новости
- На Сумщине контрабандист бросил в лесу грузовик с красной икрой на миллион гривень (фото)
- Убытки на миллионы гривень: таможенники остановили попытку контрабанды топлива под Киевом (видео)
- Украинка пыталась провезти в страну 38 пакетиков с бриллиантами (видео)
- На Харьковщине контрабандисты сожгли бус с черной икрой, попав в ловушку (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram