По данным пограничников, следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России.

В Харьковской области, на границе с Россией, контрабандисты подожгли бус с красной и черной икрой после того, как попали в так называемый противоконтрабандный ров и застряли.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Транспортное средство, передняя часть которого возвышалась над рвом почти в вертикальном положении, пытался пересечь границу на участке отдела пограничной службы «Волчанск» Харьковского отряда.

Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Людей в "УАЗе" или рядом с ним не было.

«Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли намеренно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности», - говорится в сообщении.

По данным пограничников, следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России.

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Автор: Денис Прядко