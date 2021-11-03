Контролер пытался не пустить пассажира в салон.

В Киеве произошел очередной конфликт в общественном транспорте из-за новых правил перевозок в условиях пребывания столицы в "красной" зоне карантина.

Соответствующее видео обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

"Конфликт контролера и пассажира в трамвае. Похоже, что из-за карантинных ограничений...", - говорится в описании к видео.

Инцидент снял на видео водитель легковушки, стоявший рядом с остановкой. На кадрах видно, как контролер пытается не пустить в салон пассажира без маски, толкая его с подножек. При этом тот не сдается и в какой-то момент прорывается в салон.

Имел ли при себе пассажир необходимые для проезда документы о вакцинации или отрицательном тесте на коронавирус - не известно.

Как известно, в Киеве полиция проверяет пассажиров общественного транспорта на наличие масок и COVID-сертификатов. Накануне в одном из автобусов женщина без маски не только отказывалась показать документ о вакцинации, а еще и устроила скандал и не хотела выходить из маршрутки.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября Киев живет в условиях "красной" зоны. Ограничения в основном касаются невакцинированных лиц, которые для пользования транспортом или посещения общественных мест должны предъявлять отрицательные тесты на коронавирус.

Автор: Юрий Годован