С 1 ноября в столице Украины начали действовать жесткие карантинные правила.

Накануне "красной" зоны жители Киева стали сходить с ума из-за желания привиться от коронавируса и обойти ограничения. В очередях на вакцинацию даже происходили драки.

Соответствующее видео обнародовали в соцсетях.

"За несколько часов до введения красной зоны люди в центрах вакцинации обезумели", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Житомире ветеран АТО умер от последствий коронавируса (фото)На обнародованных кадрах видно, что у входа в центр вакцинации собралась большая толпа жителей Киева, которые хотели получить прививку от COVID-19.

При этом часть людей столпилась возле двух мужчин на полу, которое дрались. Кроме того, рядом две женщины хватали друг друга за волосы и толкались.

Карантин в Киеве

1 ноября Киев перешел в "красную" зону карантина. С этого дня для проезда в транспорте, посещения торговых центров и заведений питания потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса.

С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно посещать:

торгово-развлекательные центры;

заведения общепита;

гостиницы;

учреждения и заведения соцзащиты;

спортзалы, фитнес-центры;

ЦПАУ, управления труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда;

проводить массовые мероприятия.

Важно! Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями - которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат COVID-теста.

Автор: Анастасия Горбачева