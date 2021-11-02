Пассажирка устроила скандал - она не хотела выходить из салона и спорила с копами.

В Киеве полиция проверяет пассажиров общественного транспорта на наличие масок и COVID-сертификатов. В одном из автобусов женщина без маски не только отказывалась показать документ о вакцинации, а еще и устроила скандал и не хотела выходить из маршрутки.

Об этом со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщил "24 канал".

2 ноября во время избирательной проверки копы зашли в почти полный автобус. Они сразу увидели женщину без маски. Правоохранители сказали пассажирке, что она должна надеть маску и показать COVID-сертификат.

Просьба копов сильно возмутила женщину. Она начала громко кричать и спорить. Пассажирка маршрутки отказывалась выполнить просьбу и постоянно повторяла о своих правах.

"Вы не имеете права", - кричала женщина.

Читайте такжеКарантин в Киеве: журналисты показали, как соблюдаются новые ограничения в столичных ТРЦ (видео)Некоторые пассажиры в этот момент начали злиться. Они обращались к женщине и говорили, что своими действиями она задерживает движение транспорта и люди могут опоздать на работу. Однако это не успокоило женщину.

В конце концов, когда копы устали уговаривать пассажирку, они начали ее вытаскивать из автобуса. Женщину с трудом вывели на улицу, однако она все равно кричала о своих правах.

Ранее УНИАН уже сообщал о другой киевлянке, которая не только надевает маски на себя, а еще и на своего пса. Заботливая женщина "спасла" собаку от коронавируса в супермаркете Киева и попала на забавное видео.

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Автор: Полина Кузенко