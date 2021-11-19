Злоумышленник украл у знакомого мобильный телефон и 50 гривень.

В Одессе вынесли "книжный приговор". Малиновский районный суд приговорил обвиняемого в краже мужчины к условному сроку, а также злоумышленник должен обогатиться духовно. Он обязан прочитать произведение Льва Толстого и стихотворение Ивана Франко.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующее решение принял судья Александр Гарский, который в октябре вынес похожий приговор двум парням, задержанным за попытку кражи магнитол из автомобилей.

Как отметили в пресс-службе, на этот раз признан виновным в краже с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185 УКУ) 26-летний мужчина, который поздно вечером 21 июля проник в квартиру знакомого, украл мобильный телефон и денежную купюру номиналом 50 грн. Потерпевшему нанесен ущерб в размере 903,33 грн.

Читайте такжеВ Одессе пожарные по дороге на вызов протаранили киоск: момент попал на видеоОбвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год. На него возложен ряд обязанностей, а также требование – прочитать трилогию повестей Льва Толстого "Детство. Отрочество. Юность"(1852-1857 годы) и стихотворение Ивана Франко "Строфы".

При этом Гарский, аргументируя приговор, пояснил, что судом дана оценка не отдельному поступку обвиняемого, а его личности. Судья установил, что мужчина фактически воспитывался отцом, так как мать ушла из семьи, когда фигурант был малолетним ребенком. Обвиняемый создал свою семью, является отцом ребенка, 2019 г. р. Кроме того, жена обвиняемого имеет ребенка от первого брака, которого они совместно воспитывают.

Родители разошлись, когда обвиняемому было три года. Учитывая переезд матери и тот факт, что она создала другую семью, он в первом классе в течение учебного года, учился в нескольких школах, в различных населенных пунктах. В течение этого времени он почти постоянно находился на улице, не учился, занимался бродяжничеством, поскольку ни мать, ни отец не контролировали его пребывания в школе. На улице его обнаружили чужие люди и отдали в приют.

"Соответственно, с 1-го класса по 5-й обвиняемый фактически не учился, закончил только 9 классов и сразу начал работать, поскольку поступить в техникум не смог из-за плохих оценок", - сообщили в пресс-службе.

В приговоре отмечается, что эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии родительского внимания и заботы, а также невыполнении родительских обязанностей по обучению и воспитанию. Также родители не учли, что факт смены места обучения для маленького ребенка - большая психологическая травма, взрослые обесценили его ценности и прочее.

При исследовании личности обвиняемого судом также установлено, что он за всю свою жизнь почти ничего не прочитал, а в ходе судебного заседания читал по слогам.

Читайте также"Ожоговое" селфи: в Одессе подросток серьезно пострадал на железной дорогеГарский считает, что фигуранту будет полезным прочитать вышеназванные книги. В частности, в трилогии Толстого описывается поиск ответа на вопрос о том, "как чистое непосредственное создание может превратиться в тщеславного порочного человека". Прочтение стихотворения Франко, по мнению судьи, достаточно широко раскрывает смысл жизни каждого человека и показывает, как остаться высоконравственной личностью.

Как сообщал УНИАН, в октябре судья Малиновского райсуда Одессы Александр Гарский осудил двух фигурантов дела о краже к условному сроку, а также прочтению книг Марка Твена, Джека Лондона и стихов Тараса Шевченко. Это стало прецедентом в судебной практике Украины.

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Автор: Лариса Козовая