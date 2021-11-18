Авто спасателей столкнулось с иномаркой и врезалось в торговую точку.

В Киевском районе Одессы пожарная машина после столкновения с иномаркой врезалась в киоск.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, авария произошла сегодня на ул. Вильямса, 50.

"Автомобиль ГСЧС с включенными проблесковыми маячками следовал на вызов о пожаре в 9-этажном жилом доме по адресу ул. Ильфа и Петрова, 55. Там произошло возгорание электросчетчика", - рассказали в пресс-службе.

Двигаясь по ул. Вильямса, возле светофора авто спасателей столкнулось с легковушкой Hyundai Sonata, после чего спецмашина врезалась в киоск.

Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе пожарная машина перевернулась и перекрыла улицу.

А на Луганщине пожарная машина подорвалась: трое пострадавших.

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Автор: Лариса Козовая