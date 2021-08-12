38-летний детский фотограф совершил в отношении девочки развратные действия.

В Киеве будут судить фотографа, который принуждал 9-летнюю девочку к созданию порнографических фото.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что в начале апреля 2021 года 38-летний детский фотограф при помощи фейкового профиля переписывался с ребенком, представившись ему девочкой. Мужчина с помощью шантажа и угроз уговорил девочку фотографироваться обнаженной. Кроме того, злоумышленник совершил в отношении нее развратные действия.

Во время обысков правоохранители нашли на мобильном телефоне и компьютере многочисленные фото и видео детской порнографии.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание от 9 до 15 лет лишения свободы.

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Дело Александра Ктиторчука - другого фотографа, подозреваемого в педофилии

Ктиторчука обвиняют в развращении несовершеннолетних девочек съемке порнографического контента.

По данным следствия, мужчина развлекался с девочками в переоборудованном микроавтобусе.

Среди жертв фотографа оказались как минимум три девочки 12, 15 и 17 лет.

Самая молодая жертва рассказала, что фотограф предложил ей с подругой вместе отдохнуть и куда-то их повез. В дальнейшем он угостил девочек алкоголем. Пострадавшая в результате опьянела и уснула в бусе, но проснулась от того, что Ктиторчук ее раздевал. Девочка пыталась сопротивляться, но мужчина в итоге оказался сильнее.

Автор: Денис Прядко