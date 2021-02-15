Правоохранители задержали 45-летнюю киевлянку за ранение своего сожителя топором.
Детали инцидента рассказали в пресс-службе столичной полиции.
О нем правоохранителям сообщили врачи. В квартире на улице Березняковской те обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой.
Читайте такжеЗарезал и убежал: в Киеве задержали мужчину за жестокое убийство жены (фото, видео)
"По прибытию правоохранители выяснили, что накануне мужчина пришел в квартиру сожительницы и заснул. Поведение мужчины не устраивало женщину, которая взяла топор и ударила его по голове", - говорится в сообщении.
Злоумышленница находилась на месте преступления, а пострадавшего госпитализировали в больницу. Женщину задержали, с места происшествия также изъяты вещественные доказательства.
По факту начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы, ей уже объявили о подозрении.
Другие новости, которые могут вас заинтересовать:
- Жителя Днепра подозревают в жестоком убийстве матери: полиции он рассказал собственную версию (фото)
- В Николаеве неизвестный подрезал местного жителя и скрылся
- В Одесской области молодой человек изнасиловал 74-летнюю женщину, его арестовали (фото, видео)
- На Киевщине мужчина порезал ножом товарища (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram