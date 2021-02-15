Женщине уже объявлено подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении.

Правоохранители задержали 45-летнюю киевлянку за ранение своего сожителя топором.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе столичной полиции.

О нем правоохранителям сообщили врачи. В квартире на улице Березняковской те обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой.

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"По прибытию правоохранители выяснили, что накануне мужчина пришел в квартиру сожительницы и заснул. Поведение мужчины не устраивало женщину, которая взяла топор и ударила его по голове", - говорится в сообщении.

Злоумышленница находилась на месте преступления, а пострадавшего госпитализировали в больницу. Женщину задержали, с места происшествия также изъяты вещественные доказательства.

По факту начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы, ей уже объявили о подозрении.

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Автор: УНИАН