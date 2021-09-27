Мужчина приставал к посетителям заведения и мешал им отдыхать, поэтому администраторы попросили его покинуть заведение.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который навеселе обиделся на персонал и "заминировал" развлекательное заведение.

Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что на спецлинию "102" поступила информация о заминировании развлекательного заведения на улице Декабристов.

Во время проверки полицейские обследовали помещение и прилегающую территорию и никаких опасных и подозрительных предметов не обнаружили. В течение часа правоохранители установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Злоумышленником оказался 46-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что персонал не пускал его в помещение, поэтому он обиделся и "заминировал" здание.

Читайте такжеПьяная драка с вилами и лопатой: на Житомирщине женщина едва не убила соседаВ полиции рассказали, что выпивший мужчина приставал к посетителям заведения и мешал им отдыхать, поэтому администраторы попросили клиента покинуть заведение.

Против мужчины открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, также суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Правонарушителю грозит до 6 лет тюремного заключения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что киевлянка за рулем Range Rover устроила масштабное ДТП, потому что она "что-то искала в сумочке". Кроме этого, в столице горел хостел спастись удалось не всем. Некоторым пришлось прыгать из окон.

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Автор: Таня Поляковская