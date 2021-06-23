В Киеве мужчина, вероятно, находясь под действием наркотиков, пытался с гранатой ограбить пункт обмена валют.
Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"Сегодня вечером на улице Наталии Ужвий, 12, была попытка разбойного ограбления - местный наркозависимый на имя Сергеев Сергей Михайлович ворвался в пункт обмена валют и под угрозой гранаты пытался заставить кассира отдать деньги", - говорится в сообщении.
Как уточняется, женщина-кассир вызвала охрану, после чего злоумышленник скрылся. Впоследствии его личность была установлена и мужчину задержали.
"Было решено провести обыски в месте проживания задержанного, его машине и гараже на предмет обнаружения других взрывоопасных предметов", - отмечается в публикации.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области прокуроры совместно с сотрудниками УСБУ разоблачили канал распространения наркотиков, к которому причастна полицейская сектора логистики одного из одесских районных управлений полиции.
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