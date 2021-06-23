Его оперативно задержали.

В Киеве мужчина, вероятно, находясь под действием наркотиков, пытался с гранатой ограбить пункт обмена валют.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Сегодня вечером на улице Наталии Ужвий, 12, была попытка разбойного ограбления - местный наркозависимый на имя Сергеев Сергей Михайлович ворвался в пункт обмена валют и под угрозой гранаты пытался заставить кассира отдать деньги", - говорится в сообщении.

Как уточняется, женщина-кассир вызвала охрану, после чего злоумышленник скрылся. Впоследствии его личность была установлена и мужчину задержали.

"Было решено провести обыски в месте проживания задержанного, его машине и гараже на предмет обнаружения других взрывоопасных предметов", - отмечается в публикации.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области прокуроры совместно с сотрудниками УСБУ разоблачили канал распространения наркотиков, к которому причастна полицейская сектора логистики одного из одесских районных управлений полиции.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован